Театр имени Сундукяна и Национальный филармонический оркестр получат имущество на сумму 5,7 млрд драмов

Правительство одобрило проект предложения министра культуры Армена Амиряна передать Национальному академическому театру имени Г.Сундукяна в бессрочное и безвозмездное пользование числящееся на балансе Минкульта имущество стоимостью 4,5 млрд драмов, а также закрепить за Национальным филармоническим оркестром Армении имущество стоимостью 1,2 млрд драмов.

Обеим организациям будут выделены сценические механизмы, прожекторы, техника.

В целом два учреждения культуры получат имущество на общую сумму 5,7 млрд драмов, из которых 3,9 млрд составят кредитные средства.

Фото: wikipedia