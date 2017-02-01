Противник предпринял попытку диверсионно- разведывательного проникновения: в плен взят военнослужащий азербайджанской армии

Около 15.00 1 февраля на северном (Талышском) направлении линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск противник, воспользовавшись туманом, предпринял попытку диверсионно-разведывательного проникновения.

По сообщению пресс-службы Министерства обороны НКР, передовые подразделения Армии обороны, вовремя зафиксировав продвижение азербайджанских спецотрядов, прибегли к превентивным действиям и отбросили противника на исходные позиции, причинив ему потери. В результате организованных контрдиверсионных действий защищающим передовую армянским силам удалось взять в плен азербайджанского военнослужащего Эльнура Гусейнзаде 1995 г.р., уроженца города Барда. По достоверным данным с азербайджанской стороны есть как минимум один раненый, что уже подтвердилось в сегодняшнем сообщении Минобороны Азербайджана.

“Передовые подразделения АО продолжают уверенно выполнять поставленную перед ними боевую задачу по всей линии соприкосновения и готовы нейтрализовать любые наступательные действия”,- говорится в сообщении пресс-службы МО НКР.