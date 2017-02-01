Пятница, 03 февраля

АрмияНагорный Карабах

Противник предпринял попытку диверсионно- разведывательного проникновения: в плен взят военнослужащий азербайджанской армии



Около 15.00 1 февраля на северном (Талышском) направлении линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск противник, воспользовавшись туманом, предпринял попытку диверсионно-разведывательного проникновения.

По сообщению пресс-службы Министерства обороны НКР, передовые подразделения Армии обороны, вовремя зафиксировав продвижение азербайджанских спецотрядов, прибегли к превентивным действиям и отбросили противника на исходные позиции, причинив ему потери. В результате организованных контрдиверсионных действий защищающим передовую армянским силам удалось взять в плен азербайджанского военнослужащего Эльнура Гусейнзаде 1995 г.р., уроженца города Барда. По достоверным данным с азербайджанской стороны есть как минимум один раненый, что уже подтвердилось в сегодняшнем сообщении Минобороны Азербайджана.

“Передовые подразделения АО продолжают уверенно выполнять поставленную перед ними боевую задачу по всей линии соприкосновения и готовы нейтрализовать любые наступательные действия”,- говорится в сообщении пресс-службы МО НКР.


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Комментарии (3)
1. սահմանի բնակիչ08:16 - 2 февраля, 2017
Դրան հանկարծ հետ չտաք, շաբաթ չկար, որ կորուստ չունեցանք, հիմա էլ նորից եկել էին հայ սպանելու, այլ տարբերակ պատերազմում ՉԿԱ, առաջնագծում բերում ենք դրան կախում ու թող հեռվից նայեն իմանան ինչ է սպասվում մյուսներին:
2. Գ.Հրանտ08:58 - 2 февраля, 2017
Եթե դրան հետ տվեցիք այլևս սաֆարովի դեպքով հունգարներին չմեղադրեք, հակառակը դեռ, պատժեք մնացածին դաս լինելու համար:
3. Գեւորգ10:03 - 2 февраля, 2017
Տղերք խնդրում եմ չբորբոքվեք - ,,սահմանի գլխին կախե՜նք,,, ,,քառատե՜նք,, եւ այլն: Հազիվ մի լուրջ ,,կոզիր,, է ընկել, էտ էլ հայավարի դեն շպրտեք! Դրան պետք է խնամել, պահել ու փայփայել եւ օգտագործել շատ ավելի էֆֆեկտիվ, քան իրենք օգտագործում են վահան մարտիրոսյանին ու մյուսներին...
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