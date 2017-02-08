Состояние раненного солдата оценивается как тяжелое. Возбуждено уголовное дело

В третьем гарнизонном следственном отделе возбуждены уголовные дела по фактам убийства противником контрактного военнослужащего и попытке убийства срочного военнослужащего ВС Армении. Об этом сообщает Следственный комитет РА.

Напомним, что сегодня около 11:00 вследствие выстрела со стороны противника в направлении боевых позиций оборонительного района N-ской воинской части смертельное ранение в голову получил контрактный военнослужащий Гегам Генрикович Манукян.

Спустя час, около 12:00, вследствие выстрела со стороны противника в направлении других боевых позиций оборонительного района N-ской воинской части огнестрельное ранение в голову получил срочный военнослужащий, рядовой Корюн Камоевич Киракосян. Последний доставлен в военный госпиталь в Степанакерте, его состояние оценивается как тяжелое.

Уголовные дела в третьем гарнизонном следственном отделе возбуждены по случаям убийства на почве национальной, расовой или религиозной ненависти, религиозного фанатизма и попытке убийства.

Ведется следствие.