На линии соприкосновения ВС Азербайджана применили минометы

В ночь с 10 на 11 февраля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск противник продолжал нарушать режим прекращения огня, применив 60-мм и 82-мм минометы и стрелковое оружие различного калибра.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики, в указанный период ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 75 раз, произведя в направлении армянских позиций свыше 620 выстрелов.

На северо-восточном направлении линии соприкосновения противник применил 60-мм и 82-мм минометы, выпустив 17 снарядов. Особую активность проявляли азербайджанские снайперы, которые произвели 83 выстрела в разных направлениях линии соприкосновения.

Передовые подразделения Армии обороны НКР в основном воздерживались от ответных действий, продолжая уверенно нести боевое дежурство, сообщает пресс-служба МО НКР.