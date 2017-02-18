На восточном направлении границы ВС Азербайджана применили 60-миллиметровый миномет

На линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск 17-го и в ночь на 18-е февраля противник из стрелкового оружия различного калибра, в том числе снайперских винтовок, нарушил режим прекращения огня 64 раза, произведя в направлении армянских позиций около 600 выстрелов. На восточном направлении линии соприкосновения азербайджанские войска применили также 60-миллиметровый миномет (3 снаряда).

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики, “передовые подразделения Армии обороны НКР владеют оперативно-тактической обстановкой и продолжают осуществлять надежную защиту боевых позиций”.