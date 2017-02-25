Суббота, 25 февраля

АрмияՕбщество

Армянская сторона соблюдает режим прекращения огня и призывает азербайджанскую сторону воздержаться от шагов по дальнейшему обострению ситуации



Управление информации и по связям с общественностью Минобороны  РА распространило сообщение о диверсионных действиях, предпринятых в последние дни вооруженными силами Азербайджана.

“24-го и в ночь на 25-е февраля азербайджанская сторона, совершив  очередное нападение на передовые подразделения Республики Арцах, понесла потери и была отброшена назад.

Уже несколько дней военно-политическое руководство Азербайджана обостряет ситуацию на линии соприкосновения и распространяет дезинформацию. После понесенных минувшей ночью потерь азербайджанское руководство, вновь дезориентируя собственный народ и международное сообщество, говорит о “нападениях” армянской стороны.

Армянская сторона соблюдает режим прекращения огня и призывает азербайджанскую сторону воздерживаться от шагов по дальнейшему обострению ситуации. Всю ответственность за последствия эскалации напряженности на линии соприкосновения будет нести военно-политическое  руководство Азербайджана”,- говорится в сообщении. 


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