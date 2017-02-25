Армянская сторона соблюдает режим прекращения огня и призывает азербайджанскую сторону воздержаться от шагов по дальнейшему обострению ситуации

Управление информации и по связям с общественностью Минобороны РА распространило сообщение о диверсионных действиях, предпринятых в последние дни вооруженными силами Азербайджана.

“24-го и в ночь на 25-е февраля азербайджанская сторона, совершив очередное нападение на передовые подразделения Республики Арцах, понесла потери и была отброшена назад.

Уже несколько дней военно-политическое руководство Азербайджана обостряет ситуацию на линии соприкосновения и распространяет дезинформацию. После понесенных минувшей ночью потерь азербайджанское руководство, вновь дезориентируя собственный народ и международное сообщество, говорит о “нападениях” армянской стороны.

Армянская сторона соблюдает режим прекращения огня и призывает азербайджанскую сторону воздерживаться от шагов по дальнейшему обострению ситуации. Всю ответственность за последствия эскалации напряженности на линии соприкосновения будет нести военно-политическое руководство Азербайджана”,- говорится в сообщении.