“Толчок был невероятной силы” - пресс-секретарь мэра Капана

В результате землетрясения, зарегистрированного сегодня в 5 км к северо-западу от города Капана, разрушений нет. Эту информацию Hetq.am сообщили в управлении информации и по связям с общественностью МЧС РА.

В беседе с нами пресс-секретарь мэра Капана Арминэ Авакян отметила, что сведения о разрушении здания школы номер 10 на улице Шинарарнери в Капане опровергнуто.

“Толчок был невероятной силы. Послышался звук взрыва, как будто взорвались снаряды. После второго взрыва мы поняли, что это землетрясение. Такая же ситуация была и в 2012 году. Была организована срочная эвакуация. Мы вывели детей из школ и детсадов. Эвакуация проходила во всех инфраструктурах”,- рассказала пресс-секретарь.

По словам Арминэ Авакян, в результате землетрясения в городе нарушилась телефонная связь, что было вызвано многочисленными звонками граждан. В настоящее время связь восстановлена, ситуация спокойная, однако многие жители города боятся заходить в квартиры, а родители забрали детей из школ и детсадов.

Напомним, что сегодня в 10:17 в 5 км к северо-западу от города Капан было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,9, центр которого находился на глубине 10 км. Сила подземного толчка в эпицентре составила 5 баллов.