Состоялось совещание по вопросам формирования инвестиционных фондов

В ходе состоявшегося у Премьер-министра Карена Карапетяна рабочего совещания были обсуждены вопросы, касающиеся выявления новых источников финансирования инвестиционных программ и формирования инвестиционных фондов.



Премьер-министру представили имеющиеся инициативы: ход сотрудничества с 4 инвестиционными компаниями, фондами и ведущиеся с ними работы. В частности, были затронуты вопросы, касающиеся принципов управления, направлений инвестиций, ожидаемых показателей, а также ряд других вопросов.



Глава Правительства поручил продолжить активную работу с партнерскими странами и структурами, конкретизировав механизмы деятельности совместных инвестиционных фондов.