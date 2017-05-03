Понедельник, 15 мая

ФинансыЭкономика

Состоялось совещание по вопросам формирования инвестиционных фондов



В ходе состоявшегося у Премьер-министра Карена Карапетяна рабочего совещания были обсуждены вопросы, касающиеся выявления новых источников финансирования инвестиционных программ и формирования инвестиционных фондов.

Премьер-министру представили имеющиеся инициативы: ход сотрудничества с 4 инвестиционными компаниями, фондами и ведущиеся с ними работы. В частности, были затронуты вопросы, касающиеся принципов управления, направлений инвестиций, ожидаемых показателей, а также ряд других вопросов.

Глава Правительства поручил продолжить активную работу с партнерскими странами и структурами, конкретизировав механизмы деятельности совместных инвестиционных фондов.


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