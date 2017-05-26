Пятница, 26 мая

Внешняя политикаПолитика

Премьер-министр Карен Карапетян в Казани встретился с коллегой из Беларуси



Премьер-министр Карен Карапетян в рамках рабочего визита в Казань провел встречу с глазу на глаз с Премьер-министром Республики Беларусь Андреем Кобяковым.

Премьер-министры двух стран обсудили повестку дня и перспективы дальнейшего развития армяно-белорусских экономических отношений. Был затронут ряд вопросов, касающихся сотрудничества в рамках как Содружества Независимых Государств, так и Евразийского экономического союза.

Отметим, что Премьер-министр РА Карен Карапетян в Казани принимает участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета.


Главная страница



Написать комментарий
Спасибо за ваш комментарий. Ваш комментарий должен быть подтвержден администрацией.

Последние новости

Все новости

Архив
 
 