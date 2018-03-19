Артиллерия, Бог войны..

Герман Авакян

В апреле 2016го, вернувшись из Арцаха, первым делом я встретился с моим другом, скульптором Сааком Погосяном.

Он долго расспрашивал о войне, о моих впечатлениях.

Я восторгался нашими молодыми ребятами-артиллеристами.

Уже будучи дома, в Ереване, я прочитал интервью с одним из них, в котором молодой солдат признался: «На третий день мы их разгромили». На вопрос корреспондента BBC, дескать, почему не в первые два дня, парень наивно ответил: «Первые два дня мы учились метко стрелять». Оказалось, в во время учебного процесса солдаты очень мало стреляли настоящими снарядами, и у них не было достаточных навыков для ведения войны.

Оказалось, и Саак читал это интервью.

Мы были поражены.

Через несколько дней, зайдя к другу, я увидел, что он работает над новой работой.

-Этa скульптура посвящена нашим молодым артиллеристам, -на мой вопрос ответил скульптор.

Я, почувствовал себя немного причастным к созданию новой работы. Для себя я решил фотографировать весь процесс создания скульптуры.

Вначале скульптура создается из пластилина. Затем создается гипсовая форма. После форма из резины. Заливается парафин. Потом форму с парафиновой скульптурой заливается расплавленная бронза. После - многодневная обработка..

И лишь спустя 4 месяца я смог сфотографировать готовую скульптуру. Надо сказать, что эту работу Саак сделал в рекордно короткое время, работая день и ночь. Обычно, процесс занимает намного больше времени..