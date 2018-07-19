Коррупционная сделка или преднамеренная схема? Бывший собственник завода минеральных вод “Арзни” против банка “Анелик"

Завод по розливу минеральных вод “Арзни” в общине Бюрегаван Котайкской области стал настоящей головной болью для ЗАО «Банк Анелик» (переименованное после ребрендинга в IDBank). Новый акционер банка невольно оказался в ситуации, выйти из которой можно будет только благодаря содействию новых властей и беспристрастности судебной системы.

Владелец завода, бизнесмен Геворг Афандян, всеми способами пытается добиться наиболее выгодного для себя положения, несмотря на крупную задолженность по кредитам перед «Банком Анелик». Афандян – владелец обанкротившейся сети супермаркетов «Стар», сети магазинов электроники «AG», сети типографий «AG-принт», Эчмиадзинского консервного завода, кафе «Cinnabon» и «Segafredo», ряда прочих предприятий. В одном интервью он назвал банки «крышей» своего бизнеса, откуда он брал кредиты и учреждал предприятия. В 2012 году Геворк Афандян расценивал свои предприятия как состоявшиеся, а сегодня все принадлежащие ему компании, за исключением нескольких, признаны банкротами. Некоторые компании он передал своим сыновьям или оформил на лиц из своего ближайшего круга. Афандяну предоставил заем бывший начальник Службы принудительного исполнения судебных актов Мигран Погосян. Последний обратился в суд с иском о взыскании сумм с принадлежащих предпринимателю ООО «Бюракн» и ЗАО «Стар дивайд».

Партнером Геворга Афандяна в ООО «Сильви эйджи» была предприниматель Сильва Амбарцумян, а партнером в ООО «СГК-Софт» - бывший заместитель Государственного комитета кадастра недвижимого имущества при правительстве РА, ныне начальник управления информационных технологий Евразийской экономической комиссии Хажак Караян. ООО «Сильви эйджи» имело лицензию на деятельность в области капитального строительства. ООО «СГК-Софт» в 2012-2013 гг. имело лицензию на проведение геологических исследований в среднем и верхнем течении реки Бугакар Сюникской области. Г.Афандян не скрывает своих близких отношений с братом бывшего президента Сержа Саргсяна – Александром Саргсяном.

Требование нового акционера – очистить банк от подозрительных сделок

Во исполнение требования Центрального банка увеличить уставный капитал до 30 миллиардов драмов в 2016 году в ЗАО «Банк Анелик» привлекли нового акционера. В 2016 году владельцем шестидесятипроцентной доли банка стал проживающий в России Вардан Диланян. Остальные 40% принадлежат ливанскому CreditBank S.A.L.

Сделки с Афандяном проводились при бывших акционерах, а новый акционер узнал об этих сделках недавно, когда получил из суда исковое заявление управляющего банкротством с требованием конфискации 22 миллионов долларов.

В 2010 году Геворг Афандян взял в ЗАО «Банк Анелик» кредит на 7 миллионов долларов для своей бизнес-группы ООО «Бюракн» (по данным госреестра, ООО «Бюракн» с 2007 года не принадлежит Афандяну, однако последний не отрицает, что «Бюракн» является одной из его компаний), заложив принадлежащие ООО «БМЛ Арзни» здание завода по розливу минеральных вод «Арзни» площадью около 14 тысяч квадратных метров, земельный участок площадью 2,8 га, склады – 1074, 113 и 92 кв.м. Согласно данным государственного реестра компаний, 100% ООО «БМЛ Арзни» принадлежат старшему сыну Афандяна – Ваге Афандяну.

Однако Геворг Афандян не смог вовремя сделать выплаты, в результате чего накопились просроченные обязательства. Предприниматель предложил банку купить заложенное имущество, чтобы он смог продолжать свою деятельность и возместить задолженность деньгами. Ливанское руководство банка согласилось.

Банк и Геворг Афандян подписали соглашение, по которому банк обязывался предоставить залогодателю или указанному залогодателем третьему лицу исключительное преимущественное право покупки сроком на два года. В случае несоблюдения преимущественного права банк должен был выплатить штраф в пятикратном размере от стоимости конфискации. А сумму штрафа банк обязывался направить на погашение текущих задолженностей перед банком ООО «Сентрал стейшн», «Экопринт» и «Супра», принадлежащих семье Афандянов.

В тот период новый акционер инициировал проведение в банке аудита с целью увеличения уставного капитала. Аудиторы Вардана Диланяна порекомендовали вычесть с баланса банка собственность, имеющую отношение к Афандяну, объяснив это ее проблематичностью. Таково было условие приобретения доли Варданом Диланяном.

Ливанские акционеры согласились. С этой целью в августе 2016 года была учреждена новая компания – ООО «Тармак», которой в октябре было продано заложенное имущество завода минеральных вод «Арзни». Учредителем ООО «Тармак» является компания«Private International Company», или «PIC», зарегистрированная в офшорной зоне Виргинских островов. 33-процентная доля этой компании была передана старшему сыну Афандяна. На этом сделка была завершена, новый акционер банка был удовлетворен.

Спустя год банк получил исковое заявление управляющего банкротством ООО «БМЛ Арзни» Акопа Асояна. Управляющий обратился в суд с требованием взыскать с банка в пользу ООО «БМЛ Арзни» сумму в драмах, эквивалентную 22 млн долларов США. Управляющий банкротством ссылался на соглашение, по которому преимущественное право на покупку предоставлялось ООО «БМЛ Арзни». По мнению управляющего банкротством, банк нарушил это соглашение и до истечения двухлетнего срока продал заложенное имущество другой компании.

В марте сего года суд общей юрисдикции Котайкской области полностью удовлетворил иск управляющего банкротством и принял решение о конфискации. Банк обжаловал решение, посчитав, что сделка имела место с согласия Афандяна. Более того, его сын получил 33% в новой компании.

До этого суд признал банкротом ряд компаний Афандяна, в том числе ООО «Бюракн» и «БМЛ Арзни». Обязательства «БМЛ Арзни» составляют около 13 млн долларов. Если у банка конфискуют 22 млн долларов, то эти обязательства будут погашены, а оставшиеся 9 млн долларов достанутся компании Афандяна. Следовательно, этот вариант выгоден предпринимателю Геворгу Афандяну.

22 млн долларов составляют около 35% уставного капитала банка. Новый акционер банка считает, что в рамках этого дела сформирована организованная группа, которая любой ценой хочет посредством мошеннической схемы конфисковать эту сумму у банка. После встречи с Афандяном представители банка поняли, что у него большой аппетит и что договориться с ним невозможно.

Помимо этого, банк считает, что судья из Котайкской области Тигран Поладян, рассматривавший ряд дел о банкротстве нескольких компаний Г.Афандяна, рассмотрел эти дела на совершенно безосновательных, не соответствующих закону, нелогичных юридических основаниях и при нарушении норм судопроизводства. По самому значительному делу «БМЛ Арзни» судья проявил беспрецедентную для судебной системы Армении скорость, рассмотрев дело за 5 месяцев и завершив его за 8 судебных заседаний.

“Против банка принято незаконное решение, по которому у банка могут отнять колоссальную сумму”, - утверждает представитель банка Акоп Мартиросян.

Акоп Мартиросян и юрист банка Артур Меликян указали на многочисленные нарушения как материальных, так и процессуальных норм. В апелляционной жалобе отмечено более 25 подобных нарушений, в том числе нарушения основных принципов законодательства и законности – в частности, участие одного и того же лица и на стороне истца, и на стороне ответчика, решение, принятое в пользу ненадлежащего истца, искаженное и противоречащее закону толкование соглашения, посредством которого делается попытка приспособить толкование к обоснованию различных фрагментов решения. На основании вопиющих нарушений в ходе судебного процесса и в самом судебном решении было подано обращение в Высший судебный совет РА с просьбой о возбуждении дисциплинарного производства в отношении судьи Тиграна Поладяна. Руководитель Судебного департамента Карен Поладян приходится братом судье Тиграну Поладяну.

Банк обратился к Николу Пашиняну

Все это происходило при бывших властях. Сейчас новый акционер и руководство банка надеются, что при новой власти судебная система проявит объективность и беспристрастно рассмотрит дело.

20 июля Апелляционный суд объявит свое решение. Между тем председатель правления банка Рубен Меликян обратился к Николу Пашиняну.

Председатель правления банка сообщил, что при прежних властях бизнесмен Геворг Афандян, известный своими связями в высших эшелонах власти, предпринимал запланированные действия против их банка, созданного и функционирующего благодаря ливанским и российским инвестициям. Компании Геворга Афандяна годами брали в банках Армении кредиты на десятки миллионов долларов, а в последние годы почти все эти компании либо обанкротились, либо оказались на грани банкротства.

Рубен Меликян отмечает, что с октября 2017 года, пользуясь фактом банкротства ООО «БМЛ Арзни», Геворг Афандян предпринял настоящую атаку на банк и его акционеров, подав сразу несколько судебных исков на общую сумму более 35 миллионов долларов.

То обстоятельство, что как в прошлом, так и сейчас за спиной сыновей и прочих формальных директоров и управляющего банкротством стоит Геворг Афандян, подтверждается и показаниями в суде Афандяна и его сыновей, и его переговорами с нашими представителями после вынесения судебного решения, в ходе которых он прямо признал этот факт, пишет в письме Рубен Меликян.

Банк и акционеры банка уверены в том, что при новом правительстве Армении коррупция будет преодолена и справедливость восторжествует. Однако они озабочены тем, что новые реалии не повлияли на образ действий Геворга Афандяна и его покровителей, их прежние договоренности, в том числе вероятные договоренности с судебной системой, все еще остаются в силе.«Мы считаем, что своевременное решение этой проблемы поможет пресечь те существенные риски для нашей деятельности и для инвестиционной среды в Армении, которыми чревата судебная агрессия Геворга Афандяна»,- подытоживает Рубен Меликян.

9 млн долларов в кармане Афандяна

«Они не способны надлежащим образом заключать между собой договоры. Так что же, Асоян виноват? - сказал в ходе встречи с нами управляющий банкротством Акоп Асоян. - Я погашу свои задолженности перед всеми банками. То, что останется, верну должнику. Лишь бы банк не допустил промаха, не поставил себя в плохое положение».

Управляющий банкротством не пожелал вдаваться в подробности, посоветовав обратиться к их адвокату.

В беседе с нами предприниматель Геворг Афандян не стал скрывать, что в результате этой сделки он окажется в выигрыше. Предприниматель даже посчитал, что из 22 миллионов долларов 11 миллионов пойдут на погашение задолженностей по делу о банкротстве ООО «БМЛ Арзни», 1-2 млн – на налоги и сборы государству и 9 миллионов окажутся на его счете.

В рамках дела в суде были допрошены бывший управляющий банка «Анелик» Нерсес Караманукян, предприниматель Геворг Афандян и его сыновья. Они не отрицали существование сделок. Однако Геворг Афандян отрицает свое участие в учреждении ООО «Тармак». Он признает лишь создание офшорной компании, в которой, однако, считает предоставленную его сыну долю ничтожной, поскольку она не дает им никаких полномочий. Управление заводом, сделки и создание ООО «Тармак», плюс висящий на офшорном «PIC» кредит в 11 млн долларов – все это было сделано без его согласия.

«От этих сделок они потеряют существенные суммы – не знаю, сегодня, завтра, послезавтра... Их банк, их менеджмент, кредитные портфели находятся в запущенном состоянии. Мне абсолютно нетрудно зарабатывать за счет их кредитных портфелей. Тут полно тем... Я получу свои деньги до копейки», - говорит Геворг Афандян.

Он также готов обжаловать решение Апелляционного суда, если оно будет не в его пользу. Хотя истцом является управляющий банкротством, предприниматель, касаясь сложившейся ситуации, забывает об этом обстоятельстве и рассматривает себя главной стороной.

«Не знаю, в курсе Вы или нет, но за попытку отнять бизнес Европейский суд быстро щелкнет по лбу государства. Это классический случай отъема бизнеса», - говорит Афандян.

Для разъяснения некоторых вопросов, возникших в годы ливанского управления, мы обратились к координатору иностранных филиалов ливанского “Credit Bank SAL”, члену правления банка «Анелик», Мазену Шехаэбу.

Шехазб рассказал, что еще в 2010 году бывшие акционеры, руководители банка и представители семьи Чзмаджянов представили “Кредит-банку” Геворга Афандяна как олигарха и предпринимателя, владеющего многочисленными предприятиями, в том числе ООО «Стар дивайд», «Интерстратос», «Бюракн», «Арзни-груп», «БМЛ Арзни», «Эко-принт», «Е-принт», V&Atour, и др., и занимающегося различными бизнесами, включая типографское дело, супермаркеты, розлив и напитки.

«Однако прежнее руководство не сообщило Кредит-банку, что предприятия Геворга Афандяна накопили в банках Армении займы на десятки миллионов долларов и что он один из крупнейших заемщиков Армении, а ряд его предприятий уже на пороге банкротства. На основе изложенного банк выдал кредит ООО «Бюракн», которое было представлено семье Чзмаджян как компания, входящая в подконтрольную Геворку Афандяну Группу компаний Афандяна», - рассказал Мазен Шехаэб.

Он привел несколько доводов в обоснование правоты банка в данной ситуации. В частности, преимущественное право, закрепленное 4 марта 2015 года, никогда не было нотариально заверено нотариусом, а вытекающие из него права и ограничения не регистрировались.

- Закрепление преимущественного права не было утверждено правлением ЗАО «Банк Анелик» в отличие от договора о приобретении, равно как не было ратифицировано правлением Кредит-банка.

- Процесс внесудебной конфискации начался 17 марта 2015 года.

- Собственность на конфискованное имущество (недвижимость и две конвейерные линии) была передана банку за 4.434.907,9 доллара, причем Геворг Афандян приобрел недвижимость в 2001 году всего за 30.000 долларов (10 млн драмов).

- 22 января 2016 года ООО «БМЛ Арзни» было признано банкротом.

- В октябре 2016 года имущество было передано ООО «Тармак», тогда как ООО «БМЛ Арзни» в то время не имело ни юридических, ни финансовых возможностей выкупить конфискованное имущество.

- Геворг Афандян согласился одобрить передачу имущества при соблюдении следующих 4 условий:

1. безвозмездно получить назад 1/3 имущества, владея 1/3 доли в новом предприятии, которое владеет имуществом;

2. его компании будут продолжать пользоваться имуществом для производства безалкогольных напитков;

3. он получит от банка долю в 380 тыс. долларов, что составит 50% возврата налогов с имущества;

4. он получит от Кредит-банка дополнительно 500 тыс. долларов.

Завод минеральных вод «Арзни», переданный ООО «Тармак», не работает с сентября 2017 года. Имущество ООО «БМЛ Арзни» выставлено на аукцион, но аукционы не проводятся по причине отсутствия заявок. А в суды Армении по инициативе Геворга Афандяна поданы 5 исков против «Банка Анелик».