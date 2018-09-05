Водолазы очистят дно озера Севан

30 сентября десять водолазов приступят к очистке дна озера Севан. Планируется поднять на берег мусор, выброшенный отдыхающими в озеро за летний сезон. Работы по очистке дна Севана будут длиться почти полтора часа.

Инициатива принадлежит общественной организации “Арм-дайвинг”. Члены организации проводят эту акцию уже пятый год. “По завершении туристического сезона мы осуществляем акцию, которая скорее преследует цель обратить внимание людей на проблему загрязнения озера. В действительности десять водолазов не в состоянии очистить весь Севан”,- сказал в бееде с Hetq.am председатель организации “Арм-дайвинг” Тигран Азизбекян.

Водолазы будут работать на участке под названием Моханоц. По словам Тиграна, выбор этого места не случаен – именно сюда подводные течения доставляют сброшенный в озеро мусор. Во время каждого погружения водолазы достают бутылки, покрышки, детские игрушки, другие предметы.

К работам по очистке озера могут присоединиться и другие сертифицированные водолазы.

Фото с фейсбуковской страницы “Арм-дайвинг”