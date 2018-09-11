А.Ашотян: “Запись подтвердила висящие в воздухе слухи о том, что судебная система политизирована и управляется лично премьер-министром”

Депутат фракции Республиканской партии Армен Ашотян на сегодняшнем заседании Национального Собрания затронул вопрос прослушивания телефонного разговора между директором Службы национальной безопасности Артуром Ванецяном и начальником Специальной следственной службы Сасуном Хачатряном.

“Запись фактически подтвердила висящие в воздухе слухи о том, что судебная система политизирована и управляется лично премьер-министром”,- заявил Ашотян.

Депутат выразил удивление высказанными на сегодняшней пресс-конференции утверждениями А.Ванецяна и С.Хачатряна о том, что их разговор носил частный характер.

“Как говорил Армянский национальный конгресс, режим в панике”,- заявил Армен Ашотян.

По его словам, премьер стал флагманом борьбы с коррупцией, этой же борьбой действующие власти обосновывают любое действие.

“Мы говорим, что отношения с Москвой нельзя назвать хорошими. Они заявляют: мы боремся с коррупцией. Мы говорим: инвестиции сократились, они заявляют: мы боремся с коррупцией. Мы говорим: возникла проблема, связанная с озером Севан. Они заявляют: мы боремся с коррупцией”,- сказал Ашотян.

Депутат-республиканец призвал парламентские фракции воспользоваться предоставленной Конституцией возможностью и незамедлительно созвать совещание по этой теме, а также сформировать комиссию для изучения всех вопросов – от прослушивания телефонного разговора до вмешательства премьера в правовые процессы.